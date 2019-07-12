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Новости. Общество
12:31, 12 Июля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Евгений Курсков

Новый законопроект может привести к уходу Visa и MasterCard из России

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Международные платежные системы (МПС) могут уйти из России в случае принятия поправок в закон "О национальной платежной системе".

Изменения направлены на поддержание беспрерывности карточных платежей в России и предусматривают запрет для российских дочерних компаний международных платежных систем приостанавливать проведение расчетов по картам попавших под санкции банков. В связи с этим работающим на территории России МПС придется внести изменения в правила работы на российском рынке, пишет "КоммерсантЪ". 

Автор законопроекта, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пояснил, что поправки позволят "запретить любым платежным системам прописывать в своих правилах возможность отключения российских банков от проведения расчетов по картам". В Банке России инициативу поддерживают.

Это относится ко всем крупным иностранным системам. На данный момент дочерние структуры, состоящие в реестре операторов платежных систем ЦБ, есть у Visa, MasterCard, China Union Pay, JCB и др.

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