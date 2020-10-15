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Нравятся ли вам появившиеся ограждения вдоль дорог Петрозаводска? (ОПРОС)

Новости. Общество
16:07, 16 Октября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Почти полсотни улиц Петрозаводска оградили заборами.

В администрации Петрозаводска сообщили, что установка ограждений выполняется в рамках реализации федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах".

На сегодняшний день почти на 50 улицах Петрозаводска установлены ограждения.

При этом многие петрозаводчане считают, что некоторые ограждения не только не повышают безопасность, а наоборот, создают опасные ситуации.

Скажите, а вам нравятся появившиеся ограждения вдоль дорог Петрозаводска.

Ответить на вопрос можно здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-10-16 18:22:58
Правильно сделано. Не в лесу живете. Нечего везде шастать не по правилам. Запретить въезд во дворы и парковать свои железки на детской площадке. 500 - 700 метров до дома своего неплохо и пешком пройти.
ПлачУ и ПлАчу
2020-10-16 17:56:27
Как будто кроме дураков нечего обсуждать.
Горожанин
2020-10-16 17:50:05
Огораживают от диких животных. А людей воспитывать надо. Я против заборов вообще....
andruh
2020-10-16 17:07:32
Надо меру знать не лепить где надо и не надо.в Некоторых местах они даже мешают,приходится обходить по дороге выходя с машины,что ещё хуже для безопасности..
zanoza
2020-10-16 16:46:32
Кому это уродство может понравится, разве что киру с новым :)
Izia
2020-10-16 16:33:05
«Мрак, грязь, страх и ничего человеческого» ( х.ф Джентельмены удачи"
Гость
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