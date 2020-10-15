Нравятся ли вам появившиеся ограждения вдоль дорог Петрозаводска? (ОПРОС)

Почти полсотни улиц Петрозаводска оградили заборами.

В администрации Петрозаводска сообщили, что установка ограждений выполняется в рамках реализации федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах".

На сегодняшний день почти на 50 улицах Петрозаводска установлены ограждения.

При этом многие петрозаводчане считают, что некоторые ограждения не только не повышают безопасность, а наоборот, создают опасные ситуации.

Скажите, а вам нравятся появившиеся ограждения вдоль дорог Петрозаводска.

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