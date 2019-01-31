"Ну что, Андрюха, полечим правильно?"

К нам в Петрозаводск в Офтальмологический центр Карелии из Костромской области приехал настоящий земский доктор Андрей Александрович Воронцов - врач по профессии, диагност – по призванию.

И это не шутка. В столицу Карелии действительно приехал жить и работать врач-офтальмолог, диагност Андрей Воронцов, который в 2015 году в Костромской области был удостоен звания лучший земский доктор, за него отдали голоса 75 тысяч местных жителей. Их он лечил, спасал, консультировал, а теперь по приглашению учредителя Офтальмологического центра Карелии Олега Ковригина приехал к нам в республику.

Корреспондент "Столицы на Онего" встретилась с молодым специалистом и все о нем узнала. Доктор Воронцов стал первым персонажем большой галереи героев Офтальмологического центра.

В течение года мы будем знакомить вас со специалистами глазной клиники, чтобы показать, что за белым халатом скрываются удивительные люди, которые умеют не только высокопрофессионально выполнять свою работу, но еще являются, например, известными блогерами или отличными кулинарами, гонщиками, музыкантами и путешественниками… Вы узнаете, как известный офтальмолог, хирург Юрий Тоболевич, приезжающий в Карелию оперировать, в детстве получил травму глаза, а теперь сам стал врачом и спасает людям зрение. Или как диагност Воронцов из Ивановской области – края невест нашел любимую в Минске, а женился в Петрозаводске.

И возможно, познакомившись поближе с докторами, к которым вы приходите на прием, вам будет легче общаться, появится доверие и уйдет боязнь человека в белом халате. Все это будет лишь способствовать скорейшему решению ваших офтальмологических проблем и выздоровлению.

Итак, наш первый герой – 31-летний врач-офтальмолог первой категории, диагност Офтальмологического центра Карелии Андрей Александрович Воронцов.

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