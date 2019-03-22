Нургалиев приедет с инспекцией в Карелию

Новости по теме
Загрузка...
Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев посетит 26-29 марта Карелию, сообщает пресс-служба Совбеза.
"Рабочая поездка состоится в рамках деятельности государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия, председателем которой является секретарь СБ РФ Николай Патрушев", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Нургалиев во время визита, в частности, ознакомится с работой лесозавода "ФинТек" в поселке Пяозерский. Посетит строительную площадку малых гидроэлектростанций в Кемском районе.
Кроме того, заместитель секретаря Совбеза проведет совещание по вопросу строительства павильона "Бесовы следки" в Беломорском районе и по строительству аэровокзального комплекса в аэропорту "Петрозаводск".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
19.03.2019, 19:10
18.03.2019, 12:32
16.03.2019, 12:08
18.03.2019, 19:10
Аналитика
Сегодня 16:22
Капитал
Компания МегаФон отчиталась о результатах работы за прошлый год.
Сегодня 12:33
20.03.2019 16:21
20.03.2019 10:10
18.03.2019 14:08
Чтиво
19.03.2019 14:09
Личное мнение
Как советская экранизация итальянских сказок становится в России социально-политической реальностью.
18.03.2019 12:32
11.03.2019 11:04
06.03.2019 13:45
Медиа
Сегодня 10:22
Опрос
Если бы парламентские выборы состоялись в этом году, за какую партию вы бы проголосовали?
Комментарии