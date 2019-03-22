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Новости. Общество
15:59, 22 Марта 2019
фото: kremlin.ru

Нургалиев приедет с инспекцией в Карелию

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Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев посетит 26-29 марта Карелию, сообщает пресс-служба Совбеза.

"Рабочая поездка состоится в рамках деятельности государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия, председателем которой является секретарь СБ РФ Николай Патрушев", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Нургалиев во время визита, в частности, ознакомится с работой лесозавода "ФинТек" в поселке Пяозерский. Посетит строительную площадку малых гидроэлектростанций в Кемском районе.

Кроме того, заместитель секретаря Совбеза проведет совещание по вопросу строительства павильона "Бесовы следки" в Беломорском районе и по строительству аэровокзального комплекса в аэропорту "Петрозаводск".

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Комментарии

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Яна
2019-03-22 17:57:45
Пусть приезжает! Скучно без него!
Петя Втулкин
2019-03-22 17:50:42
Лучше бы не уезжал из РК, так хоть какой-то свет в конце тоннеля...
кир
2019-03-22 16:58:37
Нургалиеву надо вспомнить тяжелое для него время в общежитии, когда поступил в вуз и всыпать самобытным по первое число. Они ничего не боятся и в рабочее время пишут свои опусы. :)
zanoza
2019-03-22 16:38:50
Ура! К нам едет ревизор! :)
Сергей
2019-03-22 16:08:12
26-29 марта , видимо , ПАО куда то опять уедет . Зам.секретаря снова будет разносить " воздух " , неизвестных чиновников .
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