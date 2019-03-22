Нургалиев приедет с инспекцией в Карелию

Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев посетит 26-29 марта Карелию, сообщает пресс-служба Совбеза.

"Рабочая поездка состоится в рамках деятельности государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия, председателем которой является секретарь СБ РФ Николай Патрушев", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Нургалиев во время визита, в частности, ознакомится с работой лесозавода "ФинТек" в поселке Пяозерский. Посетит строительную площадку малых гидроэлектростанций в Кемском районе.

Кроме того, заместитель секретаря Совбеза проведет совещание по вопросу строительства павильона "Бесовы следки" в Беломорском районе и по строительству аэровокзального комплекса в аэропорту "Петрозаводск".