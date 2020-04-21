Нуждающимся жителям Петрозаводска доставили продуктовые наборы

Такая помощь позволит пожилым людям не покидать своих квартир и не выходить в магазин в условиях развития коронавируса, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Члены Совета ветеранов собрали информацию о наиболее нуждающихся гражданах старше 70 лет, а также семьях с детьми. Совместно с администрацией города были приобретены продуктовые наборы.

Продукты доставили горожанам с соблюдением всех мер предосторожности: пакеты развозились на автомобиле, маски и перчатки менялись при вручении пакета каждому ветерану.

Ранее министр образования Карелии объяснил, почему школьники в районах получают разные сухпайки.