Нужно ли исправлять пунктуационную ошибку на стеле воинской славы в Петрозаводске? (ОПРОС)

На открывшейся 30 сентября стеле "Город воинской славы" в надпись на барельефе закралась досадная грамматическая ошибка.

В карельской столице состоялось торжественное открытие стелы "Город воинской славы". Помимо самой стелы на мемориальном комплексе размещены барельефы, рассказывающие о воинской славе Петрозаводска. Однако изображения барельефов оказались выполнены с пунктуационными ошибками.

Так, в надписи "Вставай, страна огромная!" на барельефе, посвященном обороне карельской столицы в 1941 году, отсутствует запятая.

Замглавы Петрозаводска Евгений Перов объяснил пунктуационную ошибку исторической традицией.

"В ходе рабочего совещания в Москве этот вопрос детально обсуждался с народным художником России Салаватом Александровичем Щербаковым, - написал на своей странице в "ВКонтакте" Евгений Перов. - Позиция скульптора состояла в том, чтобы не отображать в тексте барельефов знаков препинания. И мы не могли не согласиться с мнением уважаемого и компетентного специалиста, поскольку его предложение было продиктовано исторической традицией, согласно которой при проектировании и изготовлении памятников и мемориалов архитекторы зачастую не отображают в тексте знаки препинания".

Отметим, что это не помешало народному художнику Салавату Щербакову поставить восклицательный знак в конце предложения.

А как вы считаете: Нужно ли исправлять пунктуационную ошибку на стеле воинской славы в Петрозаводске?

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