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Нужно ли исправлять пунктуационную ошибку на стеле воинской славы в Петрозаводске? (ОПРОС)

Новости. Общество
11:16, 02 Октября 2020
фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего
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На открывшейся 30 сентября стеле "Город воинской славы" в надпись на барельефе закралась досадная грамматическая ошибка.

В карельской столице состоялось торжественное открытие стелы "Город воинской славы". Помимо самой стелы на мемориальном комплексе размещены барельефы, рассказывающие о воинской славе Петрозаводска. Однако изображения барельефов оказались выполнены с пунктуационными ошибками.

Так, в надписи "Вставай, страна огромная!" на барельефе, посвященном обороне карельской столицы в 1941 году, отсутствует запятая.

Замглавы Петрозаводска Евгений Перов объяснил пунктуационную ошибку исторической традицией.

"В ходе рабочего совещания в Москве этот вопрос детально обсуждался с народным художником России Салаватом Александровичем Щербаковым, - написал на своей странице в "ВКонтакте" Евгений Перов. - Позиция скульптора состояла в том, чтобы не отображать в тексте барельефов знаков препинания. И мы не могли не согласиться с мнением уважаемого и компетентного специалиста, поскольку его предложение было продиктовано исторической традицией, согласно которой при проектировании и изготовлении памятников и мемориалов архитекторы зачастую не отображают в тексте знаки препинания".

Отметим, что это не помешало народному художнику Салавату Щербакову поставить восклицательный знак в конце предложения.

А как вы считаете: Нужно ли исправлять пунктуационную ошибку на стеле воинской славы в Петрозаводске?

Ответить можно здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Juniper59
2020-10-02 11:22:11
Нужно.
Потому что русский язык - это тоже святыня, причём гораздо большая, нежели бюрократическая колонна. И если стела отвечает за один, и не всеобъемлющий, сегмент памяти, то чистота языка имеет отношение к реальности в полном объёме.
Не глупый
2020-10-02 11:22:00
Ни в коем случае не исправлять!!!!!!
Всё красиво и здОрово!!!!
Гость
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