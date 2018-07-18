"О каком повышении жизненного уровня можно говорить? Да ни о каком" - В Карелии обсуждают пенсионную реформу

В Карелии начали обсуждать возможные изменения к закону об увеличении пенсионного возраста, свои мнения высказали депутаты и общественники.

В Законодательном собрании в среду состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке замечаний и предложений к проекту федерального закона об увеличении пенсионного возраста в России. Председателем группы избран депутат карельского парламента Алексей Хейфец, а его заместителями – председатель Совета ветеранов Карелии Николай Черненко и председатель регионального отделения "Партии пенсионеров" Лидия Суворова. Всего в рабочую группу входит 26 человек: депутаты, представители правительства Карелии, политических партий, профсоюзов и прокуратуры.

Первое заседание не принесло никаких сюрпризов и громких заявлений. Члены рабочей группы к 10 августа должны собрать и обсудить предложения, которые республиканский парламент после обсуждения направит ко второму чтению законопроекта в Государственной думе. Первое чтение состоится уже 19 июля. Напомним, законопроект предусматривает увеличение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63. В Карелии, как в регионе, приравненном к территориям Крайнего Севера, пенсионный возраст увеличится до 60 лет для мужчин и до 58 лет для женщин. Повышать пенсионный возраст предлагается с 2019 по 2034 год.

"Профсоюзы против этого закона, - заявил председатель профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства РК Сергей Соловьев. - Почему? Сами понимаете, для того, чтобы перейти к увеличению возраста выхода на пенсию, надо иметь хорошую базу для увеличения жизненного уровня наших граждан. А какая у нас сегодня база? О каком повышении жизненного уровня можно говорить? Да ни о каком"

"Я должен сказать, что население России никогда не жило хорошо, - сказал председатель Совета ветеранов Николай Черненко. – Всегда были проблемы... Что рекомендуют ветеранские организации? Первое, и самое главное, не начинать реформу с 1 января 2019 года".

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