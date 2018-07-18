Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
13:26, 18 Июля 2018

"О каком повышении жизненного уровня можно говорить? Да ни о каком" - В Карелии обсуждают пенсионную реформу

По теме

Мэрия Петрозаводска получила предупреждение УФАС из-за рекламы на проспекте Ленина
18.07.18 13:15
Горячую воду в дома на Ключевой начнут давать в четверг
18.07.18 13:00
Более 260 кг небезопасной мясной продукции изъяли в Карелии
18.07.18 12:34
Все новости
Загрузка...

В Карелии начали обсуждать возможные изменения к закону об увеличении пенсионного возраста, свои мнения высказали депутаты и общественники.

В Законодательном собрании в среду состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке замечаний и предложений к проекту федерального закона об увеличении пенсионного возраста в России. Председателем группы избран депутат карельского парламента Алексей Хейфец, а его заместителями – председатель Совета ветеранов Карелии Николай Черненко и председатель регионального отделения "Партии пенсионеров" Лидия Суворова. Всего в рабочую группу входит 26 человек: депутаты, представители правительства Карелии, политических партий, профсоюзов и прокуратуры.

Первое заседание не принесло никаких сюрпризов и громких заявлений. Члены рабочей группы к 10 августа должны собрать и обсудить предложения, которые республиканский парламент после обсуждения направит ко второму чтению законопроекта в Государственной думе. Первое чтение состоится уже 19 июля. Напомним, законопроект предусматривает увеличение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63. В Карелии, как в регионе, приравненном к территориям Крайнего Севера, пенсионный возраст увеличится до 60 лет для мужчин и до 58 лет для женщин. Повышать пенсионный возраст предлагается с 2019 по 2034 год.

"Профсоюзы против этого закона, - заявил председатель профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства РК Сергей Соловьев. - Почему? Сами понимаете, для того, чтобы перейти к увеличению возраста выхода на пенсию, надо иметь хорошую базу для увеличения жизненного уровня наших граждан. А какая у нас сегодня база? О каком повышении жизненного уровня можно говорить? Да ни о каком"

"Я должен сказать, что население России никогда не жило хорошо, - сказал председатель Совета ветеранов Николай Черненко. – Всегда были проблемы... Что рекомендуют ветеранские организации? Первое, и самое главное, не начинать реформу с 1 января 2019 года".

Подробнее читайте здесь.

По теме

Мэрия Петрозаводска получила предупреждение УФАС из-за рекламы на проспекте Ленина
18.07.18 13:15
Горячую воду в дома на Ключевой начнут давать в четверг
18.07.18 13:00
Более 260 кг небезопасной мясной продукции изъяли в Карелии
18.07.18 12:34
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.07.2018, 19:40
Дмитрий Шепелев не ожидал в цирке Запашных увидеть тигрицу, названную в честь Жанны Фриске
17.07.2018, 07:05
ФОТО и ВИДЕО: Туристы в Карелии запечатлели, как плывут по озеру рысь, змея и тюлень
12.07.2018, 16:43
Петрозаводский городской суд решил закрыть ЦСК на Попова
12.07.2018, 16:45
СРОЧНО: В Карелии сошел с рельсов поезд
16.07.2018, 11:22
В Петрозаводске в карьере утонул молодой мужчина
12.07.2018, 09:50
ФОТО: На Валааме паломник заплакал на плече у Путина

Аналитика

Сегодня 13:19
Тема недели
"Население России никогда не жило хорошо" 1
В Карелии начали обсуждать возможные изменения к закону об увеличении пенсионного возраста.
"Никому нельзя верить" 5
17.07.2018 11:57
Вот ведь зараза
17.07.2018 08:58
Минздрав Карелии предложил открыть кабинеты офтальмологического приема в районах
16.07.2018 10:21
Бизнес еще долго не сможет доверять государству 3
12.07.2018 11:14
Вся аналитика

Чтиво

13.07.2018 13:29
Личное мнение
"Полюбил за звезданутость" 8
Журналист и блогер Наталья Ермолина рассказала о том, почему ей никто не нравится.
Энергетики призывают к безопасности
13.07.2018 10:58
Александр Ершов. Свой среди других 1
03.07.2018 11:19
Приходи за здоровьем вовремя
03.07.2018 09:25
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео

Опрос

Нужны ли России такие дорогостоящие мероприятия, как Чемпионат мира по футболу и Олимпиада?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»