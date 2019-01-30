Объем строительства в Карелии за год возрос в 1,6 раза

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Объем строительных работ, выполненных в Карелии в 2018 году в сопоставимых ценах вырос в 1,6 раза и составил 30,8 млрд. рублей.
Об этом говорится в докладе Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за 2018 год.
Согласно документу, в прошлом году в Карелии было введено в действие 1092 зданий. Из них жилого назначения – 1035, промышленные - 57, сельскохозяйственные – 2, коммерческие – 26, административные – 2, учебные – 1, здравоохранения – 1, другие здания – 16 единиц.
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
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