Обернутый в пододеяльник мужчина ограбил магазин в Петрозаводске

Петрозаводчанин устроил целый маскарад, чтобы замести следы и спокойно потратить почти 2 тысячи рублей, но это не спасло его от разоблачения, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило сообщение от работницы одного из продовольственных магазинов микрорайона Ключевая. Женщина рассказала, что днем в торговый зал вошел мужчина, обернутый в пододеяльник. Лицо его закрывала ткань, на которой были проделаны прорези для глаз. Он, угрожая ножом, потребовал выдать выручку. Продавец открыла кассу, мужчина забрал 1 800 рублей и с ними скрылся.

Оперативники выяснили, что, убегая, подозреваемый избавился от пододеяльника и верхней одежды, выкинул нож и с голым торсом побежал к своему приятелю. У того он одолжил куртку и уехал на такси в неизвестном направлении.

В результате оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого — 26-летнего петрозаводчанина. Мужчина дал признательные показания. Деньги, по его словам, он потратил на собственные нужды.

В настоящее время он арестован, по статье «разбой» возбуждено уголовное дело.