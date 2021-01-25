Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Конфликт на парковке в Петрозаводске закончился перестрелкой с двумя пострадавшими 3
Сегодня 06:40
Экшн-камера журналиста "МК в Карелии" сняла его задержание на несанкционированном митинге в поддержку Навального (ВИДЕО) 55
Сегодня 12:33
Кузнецы своего счастья
Сегодня 14:20
Дебоширка, из-за которой пришлось посадить самолет в Петрозаводске, заплатит авиакомпании 200 тысяч 2
Сегодня 07:25
Врач назвал сроки снятия ограничений по COVID-19 в России
25.01.2021 21:05

Обещанные для медучреждений автомобили прибыли в Карелию

Новости. Общество
18:20, 26 Января 2021
фото: © страница Вконтакте Михаила Охлопкова
Загрузка...

Кроме поступивших двух десятков машин, до конца года автопарк медицинских организаций пополнится еще 41 автомашиной, сообщил министр здравоохранения Карелии.

Двадцать один автомобиль поступил в больницы и поликлиники Карелии. Медицинские организации, в том числе центральные районные больницы, получили 6 автомобилей "Лада Гранта", 7 автомобилей "Нива 4 х 4" и 8 автомобилей "УАЗ Патриот". Машины поставлены в Карелию за счет средств федерального бюджета.

Новая техника будет использоваться для доставки пациентов к месту лечения. Транспортировки медицинских работников к пациентам для обслуживания вызовов на дому. А также для перевозки анализов и доставки лекарств жителям отдаленных районов.

Так, например, автомобили, поступившие в Межрайонную больницу №1 в Костомукше, будут работать в Муезерском районе. "Патриот" - в поселке Суккозеро, "Лада Гранта" - по оказанию неотложной помощи на дому в поселке Муезерский. В Лоухах новая машина будет доставлять тесты на коронавирус в петрозаводскую лабораторию, а также будет задействована на обслуживании вызовов. В Сортавальском, Беломорском, Калевальском и Олонецком районах автомобили переданы для нужд поликлиник, в том числе участковой службы.

Автомобильный транспорт поступил в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. До конца года автопарк медицинских организаций пополнится еще 41 автомашиной.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.01.2021, 14:30
Начались задержания на митинге в поддержку Алексея Навального в столице Карелии (ФОТО)
21.01.2021, 12:35
"Какие бы ни были времена, останавливаться нельзя"
23.01.2021, 20:17
Митингующие на площади Кирова в столице Карелии напали на полицейских – произошла драка (ВИДЕО)
19.01.2021, 16:40
Стали известны подробности трагедии на стройплощадке в Петрозаводске, где обнаружен труп
19.01.2021, 16:35
Росздравнадзор закрыл популярную в столице Карелии косметологическую клинику
24.01.2021, 20:40
Социальные выплаты вырастут с 1 февраля

Аналитика

25.01.2021 16:50
Капитал
В "Здравляндии" знают, как спасти зрение ребенка
Детская клиника "Здравляндия" почти за два года работы успела влюбить в себя сотни карельских детишек и заслужить доверие родителей за свой особенный подход к детской медицине.
"Системообразующий" бардак 7
25.01.2021 16:45
Много места и много света: какими будут новые школы в Карелии 1
25.01.2021 14:10
"Цель – забрать власть, но никак не передать ее народу" 22
25.01.2021 12:50
"Какие бы ни были времена, останавливаться нельзя" 58
21.01.2021 12:35
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:30
Без политики
"Клиники на Чайкиной": и в субботу можно сдать тесты на COVID-19
Анализы на коронавирус можно сдать не только в будни, но и в субботу в "Клиниках на Чайкиной".
Кузнецы своего счастья
Сегодня 14:20
"Для школы он делал и возможное, и невозможное" 9
18.01.2021 10:35
архив чтиво

Медиа

Январский туман в Петрозаводске
Сегодня 15:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»