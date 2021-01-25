Обещанные для медучреждений автомобили прибыли в Карелию

Кроме поступивших двух десятков машин, до конца года автопарк медицинских организаций пополнится еще 41 автомашиной, сообщил министр здравоохранения Карелии.

Двадцать один автомобиль поступил в больницы и поликлиники Карелии. Медицинские организации, в том числе центральные районные больницы, получили 6 автомобилей "Лада Гранта", 7 автомобилей "Нива 4 х 4" и 8 автомобилей "УАЗ Патриот". Машины поставлены в Карелию за счет средств федерального бюджета.

Новая техника будет использоваться для доставки пациентов к месту лечения. Транспортировки медицинских работников к пациентам для обслуживания вызовов на дому. А также для перевозки анализов и доставки лекарств жителям отдаленных районов.

Так, например, автомобили, поступившие в Межрайонную больницу №1 в Костомукше, будут работать в Муезерском районе. "Патриот" - в поселке Суккозеро, "Лада Гранта" - по оказанию неотложной помощи на дому в поселке Муезерский. В Лоухах новая машина будет доставлять тесты на коронавирус в петрозаводскую лабораторию, а также будет задействована на обслуживании вызовов. В Сортавальском, Беломорском, Калевальском и Олонецком районах автомобили переданы для нужд поликлиник, в том числе участковой службы.

Автомобильный транспорт поступил в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. До конца года автопарк медицинских организаций пополнится еще 41 автомашиной.