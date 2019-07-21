Обезлюдивание Карелии не смогут остановить даже мигранты

Люди из Карелии уезжают, а оставшиеся вымирают.

Чем ближе столетие республики, тем более размытыми становятся перспективы приграничного российского региона, которому так и не удалось стать привлекательной витриной страны, несмотря на свои самые протяженные рубежи с Европейским союзом. Уже очевидно, что Федеральная целевая программа развития Карелии до 2020 года, принятая правительством России в качестве своеобразного юбилейного подарка, никакого кардинального улучшения экономической и социальной ситуации республике не принесет, да и многие проекты, на которые рассчитывали карельские чиновники, из программы пришлось исключить, а реализация оставшихся по-прежнему вызывает немало вопросов.

Однако самая больная проблема региона, которую предполагалось если не решить, то хотя бы купировать с помощью ФЦП, за последние годы стала только острее. Речь идет об оттоке населения из Карелии, который в федеральном правительстве считают одним из основных рисков, сдерживающих развитие республики. Если быть точнее, в последней редакции ФЦП, утвержденной весной прошлого года, говорится об "оттоке высококвалифицированных кадров в другие регионы РФ, естественной убыли населения и дисбалансе структуры трудовых ресурсов". Иными словами, люди из Карелии уезжают, а оставшиеся вымирают.

Отток населения из Карелии не прекратился ни при прежнем, ни при нынешнем руководстве республики. Более того, обнародованный в июне Росстатом прогноз естественного движения и миграции населения республики не дает никаких надежд на улучшение демографической ситуации в приграничном регионе даже в обозримом будущем.

Точные цифры обезлюдивания Карелии смотрите здесь.