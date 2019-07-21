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Новости. Общество
14:02, 21 Июля 2019
фото: Столица на Онего

Обезлюдивание Карелии не смогут остановить даже мигранты

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Люди из Карелии уезжают, а оставшиеся вымирают.

Чем ближе столетие республики, тем более размытыми становятся перспективы приграничного российского региона, которому так и не удалось стать привлекательной витриной страны, несмотря на свои самые протяженные рубежи с Европейским союзом. Уже очевидно, что Федеральная целевая программа развития Карелии до 2020 года, принятая правительством России в качестве своеобразного юбилейного подарка, никакого кардинального улучшения экономической и социальной ситуации республике не принесет, да и многие проекты, на которые рассчитывали карельские чиновники, из программы пришлось исключить, а реализация оставшихся по-прежнему вызывает немало вопросов.

Однако самая больная проблема региона, которую предполагалось если не решить, то хотя бы купировать с помощью ФЦП, за последние годы стала только острее. Речь идет об оттоке населения из Карелии, который в федеральном правительстве считают одним из основных рисков, сдерживающих развитие республики. Если быть точнее, в последней редакции ФЦП, утвержденной весной прошлого года, говорится об "оттоке высококвалифицированных кадров в другие регионы РФ, естественной убыли населения и дисбалансе структуры трудовых ресурсов". Иными словами, люди из Карелии уезжают, а оставшиеся вымирают.

Отток населения из Карелии не прекратился ни при прежнем, ни при нынешнем руководстве республики. Более того, обнародованный в июне Росстатом прогноз естественного движения и миграции населения республики не дает никаких надежд на улучшение демографической ситуации в приграничном регионе даже в обозримом будущем.

Точные цифры обезлюдивания Карелии смотрите здесь.

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Комментарии

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Элла Фитцжеральд
2019-07-21 14:29:14
Ну и что? Ну, уменьшится население в Карелии, и что с того? Мне, например, от этого ни жарко, ни холодно. Думаю, что большинству тоже всё равно. Потому что где-то убыло, а где-то прибыло. Например, в Китае или в Индии. Или в Африке. Нужно уметь мыслить глобально ))

"Сейчас вообще модно сокрушаться о вырождении человечества. Особенно в России. Чтобы ни случилось, наши чиновники завывают о бедном человечестве, которое вот-вот выродится.

А вы не знали, что в конечном итоге потухнет солнце? Вы не знали, что всего-то через четыре с половиной миллиарда лет наша планета станет безжизненной пустыней и чпок, лопнет как шарик? Я вот сел, чтобы переживать за человечество.

Представил как оно, бедное, вырождается. Сижу, стараюсь переживать. И знаете что? Мне абсолютно не переживается. Было оно, не станет его. Вот я, например, помру и все мои атомы разбредутся принимать участие в других замыслах мироздания. После моей смерти ровным счётом ничего не изменится, как и после того, как исчезнет последний человек с лица земли.

Ведь как получается. То, что мы с вами живём на этой планете — чистейшая случайность. То есть, нас тут могло и не быть. Но мы волей случая тут оказались. А потом начали переживать, мол, ай, что будет что будет, если нас не станет? Да ничего не будет.

Эволюция — дама мечущаяся. Из миллиардов направлений, которые ей предлагались, она выбрала тот, благодаря которому атомы нужных элементов воссоединились в доисторическом океане, а дальше вы сами всё знаете. Рыбки, крокодилы, вонючие приматы и в конечном итоге мы. То есть, когда мы закончимся, вселенная не скажет «ах». Для неё это будет как лёгкий бздеж мальчика-с-пальчика. Хотя нет. Это тоже слишком громко сказано."

© Аурен Хабичеввсе равно.
кир
2019-07-21 14:24:44
Люди должны жить там, где работа есть. Мой постулат. Зачем город уплотнительной застройкой уродуете? Чем будут жители заниматься, когда производств нет?
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