Обезопасить участок улицы, где сбили девочку, жители Петрозаводска просили еще летом

Жители Петрозаводска давно просили администрацию города сделать пешеходные переходы и установить знаки ограничения скорости на участке, где 26 октября под колеса попал ребенок.

Сообщение об этом появилось в группе «Подслушано ПТЗ» Вконтакте после ДТП на улице Петрова, в котором пострадала 13-летняя девочка.

«Ведь этого можно было избежать. В июле 2022 года было отправлено обращение в ГИБДД, а они перенаправили в мэрию, с просьбой установить знаки на ограничение скорости на ул. Петрова, установку двух пешеходных переходов у д. 9 и на перекрестке с ул. Ключевая. В этих местах большой поток людей — дети ходят в школы № 33 и № 39 (поток детей значительно увеличился после закрытия школы № 3 на ремонт), в садики, в ФОК, в поликлинику, а скорость у машин значительно увеличились после запрета остановки машин на ул. Петрова, дорога расчищена гоняют как на трассе», — написали авторы обращения.

По их словам, из мэрии был получен ответ, что организация пешеходного перехода в этом месте нецелесообразна.

Напомним, в минувшую среду, 26 октября, в районе дома №9 по улице Петрова 19-летний водитель автомобиля Lifan, не имеющий права управления, совершил наезд на ребенка, переходившего проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства.

В результате дорожной аварии 13-летняя девочка получила травмы и была госпитализирована.