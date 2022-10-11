Юнец в Петрозаводске сел за руль автомобиля, не имея прав, и сбил ребенка

На Ключевой 19-летний юноша без водительских прав сбил 13-летнюю школьницу, девочка с травмами госпитализирована, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В минувшую среду, 26 октября, в 17.00 в районе дома №9 по улице Петрова 19-летний водитель автомобиля Lifan, не имеющий права управления, совершил наезд на ребенка, переходившего проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства.

В результате дорожной аварии 13-летняя девочка получила травмы и была госпитализирована. Обстоятельства ДТП выясняются.