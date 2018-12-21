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Новости. Происшествия
13:36, 21 Декабря 2018
фото: Санавиация

Обгоревшие на заводе в Карелии рабочие эвакуированы в Санкт-Петербург

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Трое рабочих, получивших ожоги от 30 до 80% тела на одном из заводов в Медвежьегорском районе, эвакуированы в специализированное профильное учреждение Санкт-Петербурга, сообщили в Минздраве Карелии.

В минувший четверг 20 декабря на Сеесъярвском мачтопропиточном заводе в Медвежьегорском районе Карелии трое рабочих получили ожоги. На машине скорой помощи в сопровождении врача анестезиолога-реаниматолога пострадавшие были доставлены в отделение интенсивной терапии и реанимации Медвежьегорской ЦРБ.

Специалистами проведены первичная хирургическая обработка ожогов, мероприятия по стабилизации состояния пострадавших, подготовка к санитарной эвакуации в специализированное профильное учреждение.

В три часа ночи все пострадавшие, состояние которых тяжелое (обожжено от 30 до 80% тела), реанимобилями эвакуированы в профильное учреждение в Санкт-Петербурге.

Напомним, трое рабочих мачтопропиточного завода В послеке Паданы потеряли сознание при проведении покрасочных работ в 20-кубовой цистерне, их коллеги, желая помочь пострадавшим, решили распилить цистерну и обеспечить доступ кислорода. При провдении работ по резке металла произошло воспламенение и их товарищи, находившиеся в цистерне, получили ожоги 2-3 степени.

По факту произошедшего начали проверку следственные органы.

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