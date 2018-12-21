Три человека обгорели на заводе в Карелии

На Сеесъярвском мачтопропиточном заводе в Медвежьегорском районе произошел несчастный случай, в огне пострадали трое рабочих, сообщили в пресс-службе МЧС Карелии.

Так, 20 декабря в 14.40 на пульт дежурной части МЧС Медвежьегорского района поступило сообщение о том, что в поселке Паданы на Сеесъярвском мачтопропиточном заводе загорелась 20-кубовая цистерна, в которой находились трое рабочих.

Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание и с помощью веревки достали из емкости пострадавших.

Мужчины, получившие ожоги 2-3 степени, были переданы бригаде скорой помощи и доставлены в Медвежьегорскую больницу.

По информации МЧС, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии: его готовят к отправке в Санкт-Петербург.

Обстоятельства происшествия выясняются.