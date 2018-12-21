В Следкоме Карелии рассказали, как обгорели рабочие на заводе в Медгоре

В Медвежьегорском районе проводится проверка по факту получения работниками травм на производстве, сообщили в Следкоме Карелии.

Установлено, что вечером 20 декабря один из работников мачтопропиточного завода в селе Паданы Медвежьегорского района проводил покрасочные работы в технической цистерне.

Во время указанных работ мужчина потерял сознание в связи с токсичностью внутри цистерны, и двое других работников предприятия залезли в емкость, чтобы помочь человеку, но тоже потеряли сознание.

После этого рабочие предприятия приняли решение вскрыть емкость с внешней стороны и при помощи тяжелого оборудования начали производить резку металла. В этот момент внутри цистерны произошло воспламенение горючих паров, и мужчины получили ожоги различной степени.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, потерпевшим оказывается медицинская помощь в лечебном учреждении. В ходе доследственной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что трое рабочих мачтопропиточного завода в селе Паданы получили ожоги 2-3 степени и были госпитализированы.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, решается вопрос об отправке его в Санкт-Петербург. Двое других рабочих с ожогами находятся в реанимации.