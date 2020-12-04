Обгоревший труп обнаружен в сгоревшем гараже в Петрозаводске

Пожар произошел сегодня ночью в одном из гаражей в Петрозаводске.
По сообщению МЧС Карелии, вызов поступил в 01:50. Горел гараж на улице Инженерная у дома №23.
На ликвидацию выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе 8 человек и 2 едиц техники.
Чтобы справиться с огнем, им потребовалось полчаса.
В МЧС сообщили "Столице на Онего", что после того, как пожарные вошли внутрь, в гараже было обнаружено оборевшее тело человека.
Обстоятельства трагедии выясняют следственные органы.
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