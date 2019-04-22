Обиженный житель Карелии украл у мужчины лодочные моторы

Подозреваемый хотел попросить денег в займы, но получил отказ, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Питкярантского района обратился 49-летний житель одного из посёлков и сообщил, что из его хозяйственной постройки похищены два лодочных мотора. Ущерб превысил 30 тысяч рублей.

В беседе с полицейскими заявитель упомянул, что не так давно к нему домой заходил малознакомый мужчина, который проживает в соседнем селе, и просил дать денег взаймы. Получив отказ, гражданин обиделся и ушёл.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 31-летнего ранее судимого жителя соседней деревни. Именно он за несколько дней до происшествия приходил к заявителю, чтобы одолжить денег, и заметил в незапертом сарае лодочные моторы.

По версии следствия, ночью он на мотоцикле подъехал к дому заявителя и похитил из постройки моторы. Впоследствии он сбыл один из них, а деньги потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.