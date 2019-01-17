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Новости. Общество
13:47, 17 Января 2019

Объявлен аукцион на продажу участка со зданием бывшей школы №8 в Петрозаводске

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Администрация Петрозаводска выставила на аукцион аварийное здание и земельный участок по адресу улица Волховская,10, сообщает Петросовет.

"Средства, вырученные от продажи объекта, направят на открытие школы в микрорайоне Кукковка", - говорится в сообщении.

Решение о выставлении его на аукцион с открытой формой подачи предложений по цене было принято на сессии Петрозаводского городского совета 19 декабря прошлого года.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 1 февраля, сами торги состоятся 11 февраля. Заявленная первоначальная цена объекта составляет 31 миллион 919 тысяч рублей, итоговая стоимость определится по окончании аукциона, не исключено, что она будет намного выше.

"На сегодняшний день в некоторых микрорайонах города существует дефицит школ. Многие родители не могут отправить своего ребенка получать качественные знания в образовательное учреждение по месту жительства. Средства, вырученные от продажи аварийного объекта, признанного экспертами фактически непригодным для дальнейшей эксплуатации, помогут городу уже к следующему учебному году получить полностью отремонтированную и хорошо оснащенную школу на улице Балтийская, 4. А значит, еще 800 ребят активно застраивающегося микрорайона Кукковка смогут получать образование в самых современных условиях рядом с домом", - сказал спикер Петросовета Геннадий Боднарчук.

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Комментарии

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Zim
2019-01-17 14:28:36
Я не понимаю, почему аварийное здание Петропта мэрия полагала надо продовать за 60 миллионов, а здание школы, которое в несколько раз больше за 30 миллионов? Кого теперь будут сажать? Покупателей или продавцов или тех и других?
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