Объявлен конкурс на должность директора школы в Петрозаводске

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В Петрозаводске объявлен конкурс на замещение должности директора средней школы № 33, сообщается на сайте мэрии.
Администрация Петрозаводска объявила конкурс на должность директора средней общеобразовательной школы №33.
Документы соискателей принимаются с 20 марта в мэрии Петрозаводске.
Дата окончания приёма – 18 апреля.
Заседание конкурсной комиссии состоится 19 апреля в 14.00 в кабинете №427. Собеседование с кандидатами состоится 22 апреля.
"Конкурсной комиссией определяется рейтинг участников конкурса по количеству набранных баллов. Победителем конкурса признаётся участник, набравший максимальное количество баллов", - отмечается в сообщении.
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