09:20, 28 Октября 2019
Объявлены "Лидеры Карелии", предложившие лучшие идеи по улучшению жизни в республике
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Экспертный совет конкурса «Лидеры Карелии 2019» назвал имена 10 победителей – их отобрали по итогам защиты проектов социально-экономического развития республики.
Как сообщила пресс-служба правительства Карелии, на конкурс было подано более 260 заявок – почти втрое больше, чем в прошлом году.
Конкурс призван "выявить и поддержать наиболее перспективных руководителей республики, привлечь к поиску новых путей решения социальных проблем талантливых управленцев, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций", говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Фамилии победителей - в интернет-газете "Вести Карелии".
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