Объявлены победители конкурса снеговиков, сделанных жителями Карелии (ФОТО)

Администрация Петрозаводска подвела итоги конкурса снеговиков, которые слепили жители Карелии в рамках фестиваля "Гиперборея".

По сообщению оргкомитета, на конкурс поступило более тысячи работ.



В нем участвовали все желающие, в том числе, коллективы образовательных учреждений, семейные команды из Петрозаводска и районов республики.

Гран-при конкурса "Зимние сказки Гипербореи-2021" достался Карельскому кадетскому корпусу имени Александра Невского.





В номинации "Команды дошкольных учреждений" победителями и призерами стали:



1 место - Детский сад № 4 "Теремок" (Кемский район), работа "Морозко";



2 место - Детский сад № 21 "Капелька", работа "Пойдём гулять?!";



3 место - Детский сад комбинированного вида № 113 "Онеженка", работа "Под маминым крылом".





В номинации "Команды общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования" авторами лучших зимних скульптур признаны:



1 место – Средняя школа № 39, работа "Избушка деда Коковани и Даренки из сказки П. Бажова "Серебряное копытце";



2 место – Средняя школа № 12, работа "Через тернии к звёздам";



3 место - Дом творчества детей и юношества № 2, работа "Волшебная зима муми-тролля".





Лидерами в номинации "Семейные команды" стали:



1 место - семья Зайцевых, работа "Конь";



2 место - семьи Кабонен и Бондаревых, работа "Солнце и месяц";



3 место - семья Павловых, работа "Дино".



Специальным призом отмечены детские сады № 89 "Филиппок" (работа "По страницам Калевалы"), № 5 "Гармония" (работа "Чудо-печка"), а также дошкольное отделение Лицея № 1 (работа "Чудеса делаются своими руками").





Фотографии зимних шедевров, выбранных жюри, можно увидеть в альбоме проекта.





