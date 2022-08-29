Объявлены сроки начала ремонта автодороги на востоке Карелии к границе с Архангельской областью

Ремонт участка автодороги в Пудожском районе Карелии в сторону города Каргополь в Архангельской области начнется в 2025 году.

Об этом сообщил сегодня в парламенте Карелии заместитель министра транспорта Андрей Мелентьев.

По его словам, планируется ремонт карельского участка автодороги Долматово–Няндома–Каргополь–Пудож.

«Данная дорога включена в опорную сеть Российский Федерации, и с 2025 года мы планомерно приступаем к выполнению работ по ее ремонту», — пояснил Мелентьев.

Ремонтировать дорогу будут за счет федерального бюджета.