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Объявлены условия снятия запрета с кафе и ресторанов до окончания эпидемии

Новости. Общество
16:21, 23 Апреля 2020
фото: pixabay
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Роспотребнадзор подготовил рекомендации, в том числе, для предприятий общественного питания по организации работы в условиях сохранения рисков распространения коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Подобные рекомендации призваны снизить риски инфицирования при посещении общественных мест и предусматривают поэтапный выход из режима ограничений", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что пока возможна работа только сервисов доставки, далее предусмотрено начало работы предприятий общепита с ограниченной площадью и посадкой в зале.

"На этапе стойкой тенденции к снижению (заболеваемости - прим. ред.) в регионе допускаются массовые мероприятия с размещением столов на расстоянии 1-2 метра, в условиях штатного режима будут действовать обычные нормативные требования", – рассказали в Роспотребнадзоре.

Какие еще требования придется соблюдать общепиту до окончания эпидемии, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-04-23 17:22:16
Лучше со своей миской приходить. К черту понты.
Беня
2020-04-23 17:06:36
За последние 4 дня в российский статистике, которая нарастающим итогом, экспонента сломалась, наклон стал меньше и кривая начала чертить левый бок перевернутой параболы. Тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо тук-тук-тук по деревяшке шоб не слазить :)
Теперь будут гайку с понтом дела откручивать - с аплодисментами и фанфарами через каждую четверть оборота. Но не сразу, а с понтом дела. Но это если ничего не изменится.
С другой стороны притомозить страну на месяц это 1/12 или 8,5% ВВП тю-тю. Это все-таки не дешевое удовольствие :)
Изя
2020-04-23 17:20:42
Беня, " им " наплевать на страну , они научены только воровать , пандемия им в помощь ))) :)
Владимир
2020-04-23 16:42:15
парикмахерскую откройте, я оброс))
Изя
2020-04-23 17:21:13
Владимир, Налысо )))
Бездельник
2020-04-23 16:57:49
Владимир, а мне когти на ногах надо покрасить... :)
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