Объявлены условия снятия запрета с кафе и ресторанов до окончания эпидемии

Роспотребнадзор подготовил рекомендации, в том числе, для предприятий общественного питания по организации работы в условиях сохранения рисков распространения коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Подобные рекомендации призваны снизить риски инфицирования при посещении общественных мест и предусматривают поэтапный выход из режима ограничений", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что пока возможна работа только сервисов доставки, далее предусмотрено начало работы предприятий общепита с ограниченной площадью и посадкой в зале.

"На этапе стойкой тенденции к снижению (заболеваемости - прим. ред.) в регионе допускаются массовые мероприятия с размещением столов на расстоянии 1-2 метра, в условиях штатного режима будут действовать обычные нормативные требования", – рассказали в Роспотребнадзоре.

Какие еще требования придется соблюдать общепиту до окончания эпидемии, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".