Облачные вихри несут в Карелию сильные дожди с ветром

В Гидрометцентре Карелии рассказали о погоде на ближайшую неделю.

Из Карелии уходит Скандинавский антициклон, принесший в республику недолгое «бабье лето». С 15 сентября Карелия оказалась во власти атлантического циклона.

Пасмурная погода, дожди — сильнее всего на юге они будут в пятницу, на севере — в субботу.

В воскресенье облачный вихрь начнёт терять силу, но передышка окажется недолгой. Уже в понедельник к южным границам Карелии призится очередной циклон. На республику вновь обрушатся дожди, и до середины следующей недели погода будет ветреной и дождливой.