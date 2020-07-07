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Обладающий "феноменальной" памятью житель Карелии обчистил карту приятеля

Новости. Криминал
17:20, 08 Июля 2020
фото: © Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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В полицию Беломорска о хищении банковской карты заявил 43-летний житель района, сообщили в МВД Карелии.

Наутро после праздно проведенного дня мужчина не обнаружил

Оперативники установили личность 37-летнего подозреваемого – собутыльника заявителя. Тот пояснил, что карту приметил, когда они вместе ходили в магазин за спиртным. Злоумышленник запомнил пин-код.

Когда день подошел к концу и владелец карты уснул, мужчина похитил ее. Картой он расплатился в магазине для покупки алкоголя и закуски, а после снял деньги и потратил их на погашение долга.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее пожилая петрозаводчанка осталась без денег после застолья с другом.

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