Обладающий "феноменальной" памятью житель Карелии обчистил карту приятеля

В полицию Беломорска о хищении банковской карты заявил 43-летний житель района, сообщили в МВД Карелии.

Наутро после праздно проведенного дня мужчина не обнаружил



Оперативники установили личность 37-летнего подозреваемого – собутыльника заявителя. Тот пояснил, что карту приметил, когда они вместе ходили в магазин за спиртным. Злоумышленник запомнил пин-код.



Когда день подошел к концу и владелец карты уснул, мужчина похитил ее. Картой он расплатился в магазине для покупки алкоголя и закуски, а после снял деньги и потратил их на погашение долга.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее пожилая петрозаводчанка осталась без денег после застолья с другом.