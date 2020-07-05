Пожилая петрозаводчанка осталась без денег после застолья с другом

В июне в полицию поступило заявление о краже банковской карты, сообщили в МВД Карелии.

Женщина рассказала, что у ее 67-летней матери пропала банковская карта. Кроме того, женщина обнаружила в ее телефоне сообщения, информирующие о списании 15 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к хищению причастен 61-летний знакомый пенсионерки. Выяснилось, что в один из дней он был у нее в гостях, и они распивали спиртное. Воспользовавшись удобным моментом, гость забрал банковскую карту, а затем потратил деньги на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее пенсионерка из Петрозаводска перевела мошенникам около 1 млн рублей.