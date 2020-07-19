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Облако для геймеров: открыт безлимитный доступ к облачному сервису NVIDIA GeForce NOW

Новости. Экономика
14:20, 20 Июля 2020
фото: © "Ростелеком"
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"Ростелеком" и компания GFN.RU, представитель облачного гейминга NVIDIA GeForce NOW™, договорились о расширении географии и запуске новых предложений для клиентов.

Абоненты домашнего интернета "Ростелекома" могут подключить опцию от GFN.RU и получить безлимитный доступ к облачному геймингу на специальных условиях.

Облачные технологии позволяют превратить практически любое устройство в мощный игровой компьютер, а значит не надо копить и тратить деньги на приобретение или обновление дорогостоящей техники. Игра будет проходить на удаленных серверах, а геймеру передается только видеопоток.

Уникальная технология трассировки лучей NVIDIA RTX™ создает максимально реалистичную картинку в режиме онлайн. Более того, под одним аккаунтом можно играть на разных устройствах – дома на стационарном компьютере, а, например, на даче или в гостях – на ноутбуке или телевизоре через ОТТ-приставку Wink+.

Стоимость опции "Облачный гейминг GFN.RU" – от 490 рублей в месяц для подписчиков тарифа "Игровой" (если не активированы другие игровые опции). До 990 рублей в месяц на других тарифах. Уточнить подробности можно телефонам специалистов "Ростелекома" в Карелии 8 (991) 475-82-92.

"Миссия GFN.RU – сделать гейминг доступным и удобным максимальному числу пользователей. Это значит, что мы хотим предоставить доступ пользователю, где бы он ни находился, и дать ему возможность подключиться к сервису наиболее удобным способом. Например, через личный кабинет „Ростелекома“. Благодаря сервису GFN.RU любой компьютер может стать игровым – для этого нужен только стабильный и быстрый интернет. „Ростелеком“ предоставляет игроку соответствующий нашим требованиям интернет, и помогает нам в нашей миссии – продвигает доступный гейминг в регионы", – объяснил генеральный директор GFN.RU Андрей Комогоров. 

"Ростелеком" начал сотрудничество с GFN.RU в октябре 2019 года. Благодаря сервису GFN.RU миллионы российских геймеров получили возможность играть в самые требовательные к мощности и быстродействию современные игры практически с любого персонального компьютера. Облачные технологии NVIDIA позволяют любому игроку ощутить все преимущества графики GeForce новейшего поколения.

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