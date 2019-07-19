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Новости. Экономика
13:48, 19 Июля 2019
фото: Валерий Поташов

Облегчение визовых процедур обойдет Карелию стороной

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В Санкт-Петербурге и соседней с республикой Ленобласти введут режим электронных виз.

Федеральный центр поддержал накануне инициативу Санкт-Петербурга о введении на территории города и Ленинградской области электронных виз. С такой просьбой к президенту страны Владимиру Путину обратился временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Их встреча состоялось во время визита Путина на Форум регионов России и Белоруссии, который прошел на этой неделе в северной столице.

Она в очередной раз подтвердила свой неофициальный статус "окна в Европу". Более того, таким "окном в Европу" станет теперь и Ленинградская область, на которую также распространяется режим электронных виз. Но почему этот режим не затрагивает Карелию, которая имеет самую протяженную среди российских регионов границу с Европейским союзом, для многих в республике остается загадкой.

Читайте подробнее в статье "Федеральный центр не замечает карельского "лоббизма".

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Комментарии

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однозначно
2019-07-19 13:58:38
Чем меньше всякие будут шастать, тем лучше. Поташов весьма огорчен, что евонные западные спонсоры не смогут беспрепятственно привозить ему госдеповские гранты.
petronik
2019-07-19 14:27:33
однозначно, мечта - железный занавес?
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