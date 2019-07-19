Облегчение визовых процедур обойдет Карелию стороной

В Санкт-Петербурге и соседней с республикой Ленобласти введут режим электронных виз.

Федеральный центр поддержал накануне инициативу Санкт-Петербурга о введении на территории города и Ленинградской области электронных виз. С такой просьбой к президенту страны Владимиру Путину обратился временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Их встреча состоялось во время визита Путина на Форум регионов России и Белоруссии, который прошел на этой неделе в северной столице.

Она в очередной раз подтвердила свой неофициальный статус "окна в Европу". Более того, таким "окном в Европу" станет теперь и Ленинградская область, на которую также распространяется режим электронных виз. Но почему этот режим не затрагивает Карелию, которая имеет самую протяженную среди российских регионов границу с Европейским союзом, для многих в республике остается загадкой.

Читайте подробнее в статье "Федеральный центр не замечает карельского "лоббизма".