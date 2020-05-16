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Обманувший приставов житель Карелии остался без руля

Новости. Общество
09:52, 17 Мая 2020
фото: © Сергей Коньков/ТАСС
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В феврале Петрозаводский городской суд принял решение об аресте автомобиля должника, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

Из-за нежелания жителя Карелии возвращать долг суд принял решение об аресте его автомобиля Chevrolet Lacetti Klan.

Мужчина пришел к судебным приставам и сообщил, что не знает, где его авто. Позже выяснилось, что он выставил иномарку на продажу. 

Приставы выехали по адресу, указанному в объявлении о продаже, и нашли машину около офиса должника. 

В итоге на Chevrolet Lacetti наложили арест и передали на ответственное хранение должнику.

Ранее приставы забрали у "бомбилы" в Карелии атрибуты такси.

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