Обманувший приставов житель Карелии остался без руля

В феврале Петрозаводский городской суд принял решение об аресте автомобиля должника, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

Из-за нежелания жителя Карелии возвращать долг суд принял решение об аресте его автомобиля Chevrolet Lacetti Klan.



Мужчина пришел к судебным приставам и сообщил, что не знает, где его авто. Позже выяснилось, что он выставил иномарку на продажу.

Приставы выехали по адресу, указанному в объявлении о продаже, и нашли машину около офиса должника.

В итоге на Chevrolet Lacetti наложили арест и передали на ответственное хранение должнику.

Ранее приставы забрали у "бомбилы" в Карелии атрибуты такси.