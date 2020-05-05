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Приставы забрали у "бомбилы" в Карелии атрибуты такси

Новости. Общество
09:47, 06 Мая 2020
фото: © Андрей Махонин/ТАСС
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В Беломорске водитель получил штраф за то, что работал таксистом без разрешения, сообщили в УФССП Карелии.

Так, в ходе очередных рейдовых мероприятий сотрудники ГИБДД по Беломорскому району остановили автомобиль с установленным опознавательным фонарем легкового такси для проверки наличия документов на право осуществления деятельности по перевозке пассажиров. При проверке выяснилось, что водитель не имеет разрешения на работу в качестве индивидуального предпринимателя.

Сотрудник ГИБДД составил протокол об административном правонарушении и изъял фонарь такси. Материалы были направлены в мировой суд района.

В отношении водителя вынесено постановление о привлечении его к административной ответственности и назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей с конфискацией фонаря такси.

По информации приставов, постановление вступило в законную силу, должнику необходимо оплатить штраф в течение 60 дней.

В Управлении судебных- приставов отмечают, что в настоящее время участились случаи, когда автолюбители с целью дополнительного дохода занимаются частным извозом в нарушении Федерального закона. Поэтому напоминают, что согласно "Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения", утвержденных постановлений Совета Министров-Правительства РФ от 23.10.1993, эксплуатация транспортных средств, имеющих на кузове или его боковых поверхностях цветографической схемы легкового такси и (или) на крыше - опозновательный фонарь запрещается, если у водителя автомобиля отсутствует разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа в легковом такси.

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Комментарии

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