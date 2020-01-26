Обманывавший стариков в Карелии лжеинспектор пожарной охраны пойдет под суд

Жительницу Санкт-Петербурга, вынуждавшую пожилых людей покупать пожарные извещатели, будут судить за мошенничество.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, в июле 2019 года обвиняемая приехала из Санкт-Петербурга в поселок Таржеполь Прионежского района, где представлялась инспектором пожарной службы. Женщина ввела в заблуждение 80-летнюю местную жительницу, убедив ее в необходимости приобретения пожарного извещателя за 4980 рублей. На самом деле прибор стоил 100 рублей.

В тот же день злоумышленница попыталась обмануть еще одну пожилую местную жительницу, однако пенсионерка отказалась приобретать прибор из-за отсутствия денег.

Уголовное дело после вручения обвиняемой копии обвинительного акта будет направлено для рассмотрения в мировой суд, уточнили в прокуратуре.

Ранее жительница Карелии со "сверхспособностями" стала фигуранткой уголовного дела.