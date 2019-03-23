Обнародовали настоящую фамилию Юлии Началовой

Неизвестный факт о 38-летней певице выяснился после ее смерти. Из документов стало понятно, что она носила другую фамилию.

Прощание с Юлией Началовой прошло в Москве вчера, 21 марта. Место на Троекуровском кладбище стоило 1 миллион 300 рублей. У родственников артистки таких денег не оказалось. Благодаря содействию депутата Оксаны Пушкиной для певицы сделали исключение, пишет Cosmopolitan.

Вследствие этого и стало известно, что Юлия носила двойную фамилию.

"16 марта 2019 года скончалась широко известная и популярная певица и актриса Началова-Алдонина Юлия Викторовна", –говорится в депутатском запросе с просьбой о предоставлении бесплатного места на кладбище. Власти Москвы откликнулись на это ходатайство.

Двойную фамилию Юлия взяла после свадьбы с футболистом Евгенией Алдониным в 2006 году. Певица и спортсмен прожили вместе пять лет. Исполнительница родила дочь Веру. Однако в декабре 2011 года пара объявила об официальном разводе.