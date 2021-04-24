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Обнаружен отпечаток пальца возрастом около пяти тысяч лет

Новости. Общество
20:40, 25 Апреля 2021
фото: Nigel Roddis / Reuters
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Шотландские археологи обнаружили на Оркнейских островах отпечаток пальца возрастом около пяти тысяч лет.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на «Би-би-си».

Ученые исследовали археологическую стоянку на мысу Бродгара на Оркнейских островах. Отпечаток остался на черепке древней глиняной посуды.

С целью удостовериться, что это именно отпечаток пальца, учеными было сделано несколько фотографий объекта с разных углов. После этого специализированная программа на основе снимков создала детализированную модель объекта, которую можно освещать со всех сторон и внимательно рассматривать на экране.

Археологи надеются, что данные анализа отпечатка пальца в будущем позволят определить пол и возраст гончара.

 

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