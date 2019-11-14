Обнаружен "щенок-единорог" (ФОТО)

В американском штате Миссури волонтеры обнаружили на улице щенка, у которого из головы растет хвост.

Щенок-мутант прибился к пожилой собаке, пытаясь спастись от мороза и голода. Волонтеры забрали в приют обоих животных, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Mirror.



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Щенка в шутку окрестили Нарвал, маленький волшебный пушистый единорог, из-за сходства с рогатым морским млекопитающим нарвалом и мифическим созданием.

Ветеринары осмотрели щенка с аномалией и заключили, что дополнительный хвост не соединен ни с какими жизненно важными органами.

Волонтеры планируют понаблюдать за здоровьем щенка, поэтому решили оставить его в приюте на какое-то время и пока не искать ему хозяев. Несмотря на это, многие комментаторы выразили готовность забрать Нарвала домой, как только появится такая возможность.