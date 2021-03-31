Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Жертвами коронавируса стали еще три пожилые жительницы Карелии
31.03.2021 09:09
Госавтоинспекция сообщила подробности наезда на пенсионерку в центре Петрозаводска 1
31.03.2021 09:44
Дважды отремонтированный лестничный спуск в Петрозаводске снова начал разрушаться (ФОТО) 23
31.03.2021 10:11
Парфенчиков рассказал, за кого Карелия будет болеть на летних Олимпийских играх 5
31.03.2021 14:30
Мэрия заявила, что подрядчик за свой счет отремонтирует вновь провалившуюся лестницу в Петрозаводске 15
31.03.2021 14:05
"Мы против идеи строительства мусорного полигона в Сегежском районе!" 7
31.03.2021 11:30
Арестован обвиняемый в заказном убийстве в Петрозаводске 3
31.03.2021 07:25
В Питере воры снизили цену автомобиля экс-депутата Заксобрания Карелии на 200 тысяч рублей 5
31.03.2021 16:27

Обнаружен "вызывающий страх" новый хищный динозавр

Новости. Общество
23:30, 31 Марта 2021
фото: JVP
Загрузка...

Аргентинские палеонтологи обнаружили новый вид хищного динозавра, названного Llukalkan aliocranianus.

Он относится к абелизавридам — группе двуногих крупных плотоядных динозавров, которые обитали в Южном полушарии, в то время как Северное населяли тираннозавры. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в Journal of Vertebrate Paleontology, передает Лента.ру.

Ллукалкан был одним из крупнейших хищников Патагонии, достигал пяти метров в длину, имел чувствительное обоняние и мощные челюсти, был вооружен острыми когтями на верхних и нижних конечностях. Череп ллукалкана имеет характерные выступы, делающие его похожим на некоторых современных рептилий, например, игуан. По оценкам исследователей, динозавр также отличался от других хищников чутким слухом.

Отличительной особенностью динозавра является небольшая задняя заполненная воздухом пазуха в зоне среднего уха, которая до сих пор не наблюдалась ни у одного другого абелизаврида. По мнению ученых, слух у него был похож на слух современных крокодилов.

Ллулкалан на языке мапуче (индейского народа в Чили и Аргентине) означает "тот, кто вызывает страх". Он населял Патагонию примерно 80 миллионов лет назад вместе с еще одним абелизавридом — Viavenator exxoni. Ископаемые останки ллукалкана и виавенатора были обнаружены всего в 700 метрах друг от друга в формации Бахо-де-ла-Карпа.

На сегодняшний день в Патагонии обнаружено почти десять видов абелизавридов. Эти динозавры обитали и в других районах древнего материка Гондваны, включая территорию современных Африки, Индии, Антарктиды и Австралии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.03.2021, 08:20
В больнице Карелии, которую проверяли Минздрав и полиция, уволилась главврач
25.03.2021, 09:15
Председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку предъявили окончательное обвинение в четырех преступлениях
28.03.2021, 21:40
Меня захомутать? Киркоров высказался о романе с Бузовой
30.03.2021, 01:16
В Петрозаводске суд оправдал фигурантов дела о гибели детей на Сямозере: оглашение приговора заняло 11 часов
25.03.2021, 09:10
Боднарчука обвинили в четырех преступлениях
25.03.2021, 11:10
АЗС в Петрозаводске снова переписали ценники

Аналитика

29.03.2021 14:45
Обществоведение
Открылся центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
"Это – не Крымский мост, но для нашего села он важен!" 1
29.03.2021 14:15
"Мы уже давно ждем многофункциональный ФОК" 7
28.03.2021 14:30
Ладога и Онего нуждаются в защите
28.03.2021 12:25
Ирина Мирошник: "Минувший год доказал: нам не надо бояться амбициозных задач!" 10
26.03.2021 11:20
Вся аналитика

Чтиво

31.03.2021 11:35
Без политики
Дачный сезон: как сберечь здоровье в битве за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
"Мы против идеи строительства мусорного полигона в Сегежском районе!" 7
31.03.2021 11:30
Год карантинного абсурда 9
30.03.2021 15:50
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»