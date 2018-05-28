Обнаружена смертельная опасность любой дозы алкоголя

41 Употребление даже небольшого количества алкоголя может стать причиной ускоренного развития сердечной недостаточности в том случае, если у человека есть мутации в гене титина, ответственного за сокращение поперечно-полосатых мышц.

Об этом пишет MedicalXpress со ссылкой на специалистов Лондонского института медицинских наук MRC и их коллег из Имперского колледжа Лондона и Королевской больницы Бромптона.

Исследователи проанализировали состояние здоровья более 140 пациентов с алкогольной кардиомиопатией (AКM), которые периодически употребляли разное количество спиртного в течение пяти лет и более.

У некоторых из них в результате AКM наблюдалось крайне тяжелое состояние, которое можно было облегчить в лучшем случае с помощью пересадки сердца.

"Спровоцировать такое состояние может дефектный ген титина. В рамках нашего исследования мутация была обнаружена у 13,5% пациентов. Дело в том, что алкоголь и генетика взаимодействуют. То есть, потребление алкоголя на фоне генетической предрасположенности может легко привести к сердечной недостаточности. И не всегда дело в количестве выпитого", - предупредил автор работы доктор Джеймс Уор.

Он добавил, что родственникам пациентов с AКM рекомендуется проходить генетические тесты - всегда есть вероятность, что они неосознанно являются носителями дефектного гена, пишет "Российская газета".