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Новости. Общество
13:07, 10 Ноября 2019
фото: Валерий Поташов/Столица на Онего

Обнаружены грамматические ошибки на мемориалах в Петрозаводске

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В Петрозаводске решили перебрать брусчатку у Вечного Огня, но так и не исправили ошибки на городских мемориалах.

Глядя на масштабную реконструкцию мемориального комплекса "Вечный Огонь", затеянную в Петрозаводске под первые морозы, невольно задаешься вопросом, так ли необходимо было разбирать брусчатку и снимать газон, чтобы уложить под снег новый, но уже в рулонах. Может быть, достаточно было привести в порядок Могилу Неизвестного солдата и памятные плиты расположенных по соседству с ней захоронений, а часть средств из выделенных на эти цели миллионов направить на ремонт других городских мемориалов? В частности - на исправление грамматических ошибок в надписях на этих памятниках, которые куда больше режут глаз, чем неровная брусчатка.

Самым ярким примером таких ошибок является "Аллея памяти и славы", открытая неподалёку от Вечного Огня - на улице Гоголя - весной 2015 года, накануне 70-летия Победы. Аллея стала памятником всем воинским и партизанским подразделениям, сражавшимся на Карельском фронте в годы Великой Отечественной войны. Но, видимо, городские и республиканские власти так спешили открыть мемориал к очередному юбилею Победы, что не обратили внимания на то, как высечено в камне название одного из боевых соединений Карельского фронта - Медвежьегорской оперативной группы.

Какие еще грамматические ошибки есть на мемориалах в Петрозаводске, читайте в статье Валерия Поташова.

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