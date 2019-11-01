Обнаженная Варнава в парике вызвала восторг поклонников (ФОТО)

Екатерина Варнава побаловала мужчин новым соблазнительным снимком.

Актриса позировала топлес и с пышным париком на голове, пишет Cosmopolitan.

Артистка надела пышный парик с седыми локонами, который напоминал аксессуары женщин в средние века.

Поклонники восхитились нежным образом артистки.

Варнава призвала девушек следить за своим состоянием здоровья. По словам артистки, особенно внимательной к себе нужно с наступлением снежной погоды.

"Запаслись теплыми вещами? Я призываю всех следить за своим состоянием своевременно. Обращать внимание на любое недомогание, и не принимать слово "терпимо" за норму. Особенно, женщины! Прекрасные чудесные… Мне иногда кажется, женщинам под силу всё, но себя беречь надо", – пояснила Варнава.