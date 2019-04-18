Обнаженный муж Наташи Королевой сделал селфи в ванной

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Сергей Глушко в очередной раз продемонстрировал поклонникам свое мускулистое тело.
Танцор стриптиза, известный под псевдонимом Тарзан, опубликовал горячее фото. Снимок был сделан в ванной. Сергей позировал обнаженным, с мокрыми после душа волосами и телом, пишет Cosmopolitan.
В комментарии к снимку муж Королевой рассказал, как с утра быть в хорошем настроении. По словам Глушко, в первую очередь необходимо выспаться, затем "отжаться-подтянуться" – то есть сделать упражнения. А после зарядки стриптизер рекомендует принять контрастный душ. Сергей также спросил поклонниц, как они начинают свое утро.
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