Обновился список полностью доступных для туризма стран

Из-за пандемии коронавируса иностранные туристы смогут без ограничений попасть только в пять стран: Албанию, Доминиканскую Республику, Танзанию, Коста-Рику и Северную Македонию.

Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на отчет Всемирной туристической организации (UNWTO).

В документе говорится, что к февралю 69 стран были закрыты для иностранцев. Еще 73 страны закрыли свои границы частично. При этом 70 стран требует от въезжающих туристов прохождение карантина или отрицательный тест на COVID-19.

В докладе UNWTO указывается, что страны начали принимать более жесткие меры вплоть до закрытия границ.

"Теперь, когда мы работаем над возобновлением туризма, мы должны признать, что ограничения — это лишь часть решения проблемы. Введение ограничений должно основываться на последних данных и анализах и постоянно проверяться, чтобы обеспечить безопасный и ответственный перезапуск сектора, от которого зависят миллионы предприятий и работников", — заявил глава UNWTO Зураб Пололикашвили.

Ранее президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев заявил о том, что российские туристы не смогут в ближайшие три месяца поехать в Испанию, Францию или Италию. Он отметил, что визы в страны Шенгена могут начать выдавать летом. Также Игнатьев выразил надежду, что межгосударственные соглашения с отдельными странами помогут ускорить этот процесс.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала россиянам планировать летний отпуск в РФ, так как в другие страны сложно будет гарантированно поехать.