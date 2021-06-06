Обокравшая сестру жительница Карелии получила условный срок

Пряжинский суд приговорил 25-летнюю жительницу Карелии к условному сроку, сообщили на сайте инстанции.

Пряжинский районный суд назначил наказание жительнице Карелии, обвиняемой в краже денег со счета своей сестры.

В январе 2021 года, зная логин и пароль от мобильного приложения, 25-летняя сегежанка сняла со счета своей двоюродной сестры 26 тысяч рублей. Часть денег девушка успела потратить, часть отдала добровольно, раскаявшись в содеянном.

В результате суд приговорил её к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее мы писали, как визит родственницы стоил жительнице Карелии 26 тысяч рублей.