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Новости. Экономика
15:41, 04 Февраля 2019
фото: © Сергей Бобылев/ТАСC

Оборот общепита в Карелии достиг 5 млрд рублей

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Оборот кафе, ресторанов и других заведений общественного питания в Карелии в 2018 году вырос в сопоставимых ценах на 1% по сравнению с 2017 годом.

В денежном выражении оборот общественного питания в прошлом году достиг 5 млрд рублей. Отрасль пережила кризис в 2015 году, когда оборот кафе, ресторанов и других подобных заведений, в целом, упал на 2,2%, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

 

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