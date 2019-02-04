Оборот общепита в Карелии достиг 5 млрд рублей

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Оборот кафе, ресторанов и других заведений общественного питания в Карелии в 2018 году вырос в сопоставимых ценах на 1% по сравнению с 2017 годом.
В денежном выражении оборот общественного питания в прошлом году достиг 5 млрд рублей. Отрасль пережила кризис в 2015 году, когда оборот кафе, ресторанов и других подобных заведений, в целом, упал на 2,2%, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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