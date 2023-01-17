«Обратная связь»: Заксобрание Карелии и Центр управления регионом подписали соглашение о сотрудничестве

Спикер парламента Карелии отметил, что аналитику ЦУР депутаты планируют использовать в законотворческой работе.

Законодательное собрание республики и Центр управления регионом подписали соглашение о сотрудничестве. Это первое в России соглашение между ЦУР и региональными парламентами, отметил на своей странице в соцсети председатель карельского парламента Элиссан Шандалович.



«Планируем использовать аналитику ЦУР Карелии в работе Законодательного собрания республики при разработке законодательных инициатив. Договорились об этом на встрече с его руководителем Марией Лукьяновой», - заявил Шандалович.



Как отметила Мария Лукьянова, сегодня крайне важно, чтобы депутаты подключались к работе с обращениями граждан и умели правильно реагировать на сигналы информационного поля.



«Активная депутатская позиция в сети делает власть в целом более открытой для граждан и помогает отвечать их запросам», – рассказала Лукьянова.



По словам Элиссана Шандаловича, ЦУР выполняет важную задачу – обеспечивает коммуникацию между властью и жителями в социальных сетях, а обратная связь от граждан играет ключевую роль при принятии большинства управленческих решений.



«Думаю, что на основе анализа интернет-обращений граждан, которые обрабатывает ЦУР, по части вопросов мы сможем выходить на принятие системных решений через изменение законодательства», - заявил председатель Заксобрания Карелии.