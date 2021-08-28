Общее число жителей России, заразившихся COVID-19, приближается к 7 млн человек

За последние сутки в России выявлено 19 286 случаев COVID-19, всего зарегистрировано 6 882 827 случаев коронавирусной инфекции, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки в России выявлено 19 286 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 324 (6,9%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.



В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 882 827 случаев (+0,28%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 6 148 250. За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 16 804 человека.



За последние сутки подтверждено 797 летальных исходов с коронавирусом, всего за время эпидемии в России от коронавируса умерло 181 637 человек.



По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 178,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 459 тысяч тестов.



Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 29 августа остаются 1 260 336 человек.