Общероссийский народный фронт проверит качество медицинской помощи в первичном звене

ОНФ проводит в регионах Российской Федерации исследование отношения населения к первичной медицинской помощи.

В рамках исследования запланированы два мониторинга общественного мнения: среди пациентов и среди медицинских работников.

Пациентам в ходе анкетирования предлагают ответить на вопросы, связанные с доступностью медицинской помощи, скринингов и лабораторных исследований, лекарственного обеспечения, в том числе в сельских населенных пунктах. Отдельная группа вопросов посвящена отношению к новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В анкету для медицинских работников вошли вопросы качества труда, перегрузок на работе, обеспеченности лекарствами и медицинским оборудованием, работы медицинских информационных систем. Также в анкете содержится блок вопросов о выплатах за работу с больными COVID-19.

Совместно с ОНФ в мониторинге принимает участие Профсоюз работников здравоохранения Российской Федерации и Всероссийский союз пациентов.

Итоги мониторингов будут направлены для использования в работе в Минздрав России, правительство Российской Федерации и администрацию президента.

Пройти опросы можно по ссылкам:

Опрос граждан об удовлетворенности качеством предоставления медицинских услуг в первичном звене здравоохранения.

Опрос медицинских работников о проблемах в первичном звене здравоохранения.