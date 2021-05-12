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Общероссийский народный фронт проверит качество медицинской помощи в первичном звене

Новости. Общество
16:07, 13 Мая 2021
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС
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ОНФ проводит в регионах Российской Федерации исследование отношения населения к первичной медицинской помощи.

В рамках исследования запланированы два мониторинга общественного мнения: среди пациентов и среди медицинских работников.

Пациентам в ходе анкетирования предлагают ответить на вопросы, связанные с доступностью медицинской помощи, скринингов и лабораторных исследований, лекарственного обеспечения, в том числе в сельских населенных пунктах. Отдельная группа вопросов посвящена отношению к новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В анкету для медицинских работников вошли вопросы качества труда, перегрузок на работе, обеспеченности лекарствами и медицинским оборудованием, работы медицинских информационных систем. Также в анкете содержится блок вопросов о выплатах за работу с больными COVID-19.

Совместно с ОНФ в мониторинге принимает участие Профсоюз работников здравоохранения Российской Федерации и Всероссийский союз пациентов.

Итоги мониторингов будут направлены для использования в работе в Минздрав России, правительство Российской Федерации и администрацию президента.

Пройти опросы можно по ссылкам:

Опрос граждан об удовлетворенности качеством предоставления медицинских услуг в первичном звене здравоохранения.

Опрос медицинских работников о проблемах в первичном звене здравоохранения.

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Комментарии

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German
2021-05-13 16:53:15
такие же бездельники как и едросы .
Вася
2021-05-13 16:38:29
в России самый высокий в мире показатель дармоедов!
Гость
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