Общественник из Приладожья обнаружил нарушение правил использования лесов

Минприроды Карелии составит протокол на арендатора лесного участка на границе с Ленинградской областью.

Республиканское министерство природных ресурсов и экологии привлечет к административной ответственности компанию "Недра", арендующую лес в Лахденпохском районе. Как утверждают в Минприроды Карелии, проведенная сотрудниками местного лесничества проверка выявила нарушения правил заготовки древесины со стороны компании.

Поводом для проверки послужило обращение в прокуратуру члена Общественного лесного совета приладожского поселка Хийтола Александра Тальи, который попросил надзорное ведомство проверить законность вырубок вдоль автомобильной дороги Куликово-Кузнечное на границе Карелии и Ленинградской области. Обращение общественника было передано в республиканское Минприроды.

"В ходе натурной проверки установлено, что на территории лесного фонда, а именно в квартале 183 Хийтольского участкового лесничества, заготовка древесины осуществляется арендатором лесного участка ООО "Недра", использующим лесной участок на основании договора аренды от 27 августа 2019 года, в соответствии с проектом освоения лесов, прошедшим государственную экспертизу и поданной лесной декларацией от 2 ноября 2019 года. При осмотре лесного участка выявлено нарушение требований подпункта "и" пункта 12 Правил заготовки древесины, утвержденных приказом Минприроды России от 13 сентября 2016 года. По данному факту в адрес арендатора лесного участка ООО "Недра" направлено извещение о месте и времени составления протокола об административном правонарушении по части 2 статьи 8.25 КоаП (нарушение правил использования лесов – прим. "Столицы на Онего")", - говорится в письме заместителя министра природных ресурсов и экологии Карелии Павла Николаевского члену Общественного лесного совета поселка Тиурула Александру Талье.