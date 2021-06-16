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Общественники намерены избавить Петрозаводск от ненужных заборов

Новости. Общество
12:50, 17 Июня 2021
фото: © Марина Молдавская/ТАСС

Представители объединения «Городские проекты» заявили, что ведут работу по «дезаборизации».

Общественники решили проверить, насколько эффективны установленные в городе заборы. 

«Мы изучаем требования ГОСТа и составляем инструкцию „Как определить: нужен здесь забор или нет?“. Сейчас мы делимся на группы по районам для исследования. Это классная возможность исследовать районы, в которых мы живем, найти близких по интересам людей и избавить город от ненужных заборов», — говорится в сообщении паблика «Городские проекты».

Участники движения считают, что необходимость в установке заборов может быть преувеличена.

«Заборы — это не всегда про безопасность. Ограждения наносят дополнительный вред при аварии, поскольку разлетаются в разные стороны. Заборы часто устанавливаются в тех местах, где они абсолютно не нужны. Вдоль парковочных мест — люди вынуждены обходить и двигаться по проезжей части. У велосипедистов нет возможности съехать на тротуар при возникновении аварийной ситуации. Внешний облик города портится. Измеряет ли кто-то эффективность установленных заборов? Сомневаемся», — заявили общественники.

Ранее сообщалось, как в Петрозаводске иномарка проломила забор и перевернулась на крышу во дворе жилого дома.

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Комментарии

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кир
2021-06-17 13:16:19
Заборы установлены для идиотов, которые хотят улицу везде переходить, - сказал кот.
Урбанист
2021-06-17 13:14:13
Лишь бы не работать. Типа леопольдика на читках ручонками жестикулировать
Гость
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