Общественники намерены избавить Петрозаводск от ненужных заборов

Представители объединения «Городские проекты» заявили, что ведут работу по «дезаборизации».

Общественники решили проверить, насколько эффективны установленные в городе заборы.

«Мы изучаем требования ГОСТа и составляем инструкцию „Как определить: нужен здесь забор или нет?“. Сейчас мы делимся на группы по районам для исследования. Это классная возможность исследовать районы, в которых мы живем, найти близких по интересам людей и избавить город от ненужных заборов», — говорится в сообщении паблика «Городские проекты».

Участники движения считают, что необходимость в установке заборов может быть преувеличена.

«Заборы — это не всегда про безопасность. Ограждения наносят дополнительный вред при аварии, поскольку разлетаются в разные стороны. Заборы часто устанавливаются в тех местах, где они абсолютно не нужны. Вдоль парковочных мест — люди вынуждены обходить и двигаться по проезжей части. У велосипедистов нет возможности съехать на тротуар при возникновении аварийной ситуации. Внешний облик города портится. Измеряет ли кто-то эффективность установленных заборов? Сомневаемся», — заявили общественники.

Ранее сообщалось, как в Петрозаводске иномарка проломила забор и перевернулась на крышу во дворе жилого дома.