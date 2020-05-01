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В Петрозаводске иномарка проломила забор и перевернулась на крышу во дворе жилого дома (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
08:54, 02 Мая 2020
фото: ДТП Петрозаводска и Карелии, видеорегистратор очевидца Дмитрия Лотика
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Авария произошла накануне вечером в Петрозаводске на въезде в Соломенное.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, в пятницу, 1 мая в 20.35 в конце Соломенского шоссе, на въезде в микрорайон Соломенное произошло ДТП с участием легкового автомобиля Renault Logan.

По информации портала, легковой автомобиль двигался со стороны Петрозаводска. ДТП произошло на извилистом участке автодороги. Автомобиль занесло, после чего он выехал вправо за пределы дорожного полотна, наехал на опору уличного освещения и опрокинулся на крышу, проломив деревянный забор жилого дома.

К счастью, обошлось без жертв.

Металлическая опора уличного освещения, деревянный забор и транспортное средство получили механические повреждения.

Видеорегистратор очевидца запечатлел последствия ДТП.

 

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