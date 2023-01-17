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Общественники объявили сбор средств для сохранения Кургана в Петрозаводске

Новости. Общество
13:16, 18 Февраля 2023
фото: Илья Тимин

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Защитники леса на Кургане решили заказать у независимых специалистов экологическое обоснование создания особо охраняемой природной территории на правом и левом берегу Лососинки.

Борцы со строительством спортивного кластера на Кургане вновь решились на активные действия. В своем паблике «Спасем Курган и Зеленую тропу в Петрозаводске» они объявили сбор средств.

«Настало время конкретных действий. Больше года мы просим, настаиваем, требуем - от лица горожан, кто любит Курган всей душой - сохранить этот уникальный дикий лес и его обитателей. Но все тщетно. Контракт на проектирование кластера продлили. А нас продолжают уверять, что стройки не будет, денег нет и т.д. Единственный способ, который у нас есть, чтобы сохранить лес на Кургане, защитить его обитателей, в том числе краснокнижных, и заняться лесовосстановлением - это создать на данной территории Особо Охраняемую Природную Территорию (ООПТ)», - пишут общественники.

Активисты с декабря прошлого года искали независимых специалистов из других регионов России для экологического обоснования создания ООПТ на правом и левом берегу Лососинки.

«Сейчас у нас есть коммерческое предложение от группы ученых, которые согласились приехать к нам, провести обследование всей территории и составить экологическое обоснование ООПТ. У этих специалистов уже есть большой опыт по созданию обоснований ООПТ, так что на сей раз ни один краснокнижный вид животных не останется не замечен», - уверены защитники Кургана.

По словам общественников, обследование обойдется в 230 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на оплату труда ученых, билеты, проживание в гостинице, налоги и сборы. Средства необходимо собрать до 1 апреля. В это время приедут первые специалисты для работы на Кургане.

«Друзья, не мы, а те, кто не умеют говорить и защищать себя самостоятельно просят вас о помощи: вековые ели, белки-летяги, дятлы и все те, для кого Курган не просто лыжно-спортивный комплекс, а дом. Это их земля, но они не могут ее защитить без нашей помощи», - пишут активисты.

Как помочь защитникам Кургана, можно узнать здесь.

Напомним, в конце 2021 года республиканские власти отказались от проектирования подъездной дороги к создаваемому в Петрозаводске кластеру зимних видов спорта, которая должна была пройти по благоустроенному вело-пешеходному маршруту «Зеленая тропа». Однако у многих жителей карельской столицы, вставших на защиту тропы, вызвали беспокойство планы строительства не только подъездной дороги, но и самого кластера, которое затронет одно из любимых мест активного отдыха горожан – Курган, где сейчас располагается лыжный комплекс.  

После того, как республиканское автономное учреждение «Центр спортивной подготовки», которому передана в пользование эта территория, опубликовало концепцию создания кластера, стало очевидно, что его строительство потребует вырубки ельника на берегу реки Лососинки и возведения ограждений нового биатлонного стрельбища и трасс. С 2022 года судьбой Кургана занимается специальная Рабочая группа. Ученые из Института биологии и Института леса Карельского научного центра РАН представили свои экспертные заключения по дальнейшему проектированию Кластера для развития зимних видов спорта в Петрозаводске.

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